"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات العاصمة المقدّسة، والطائف، والكامل، العرضيات، وميسان، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

3

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 10:31 AM

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول

"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

0 2,576

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات العاصمة المقدّسة، والطائف، والكامل، العرضيات، وميسان، وأضم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020