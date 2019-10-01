الآسيوي: الفرج الأفضل في لقاء نصف نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختيار سلمان الفرج متوسط ميدان الهلال السعودي أفضل لاعب في مباراة فريقه مع السد القطري ضمن ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا.



ويأتي اختيار الفرج نظير المجهود الكبير الذي قدمه في اللقاء حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه فوزاً عريضاً استقر عند (4-1) قربه خطوة كبيرة من خطف بطاقة الترشح إلى المباراة النهائية للبطولة.

يشار أن مباراة الإياب تقام بين الفريقين يوم 22 أكتوبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.