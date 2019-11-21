"صحافيو الوطن" يزورون مبادرة "سعي" لتأهيل ذوي طيف التوحد بالرياض

تعرفوا على برنامج "رائد" لتنمية المهارات من خلال الورش والدورات التدريبية

قام وفد من صحافيي الوطن بزيارة مبادرة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة بمقرهم في مدينة الرياض؛ حيث اطلعوا على برنامج "رائد" والذي صمم للتأهيل المهني لذوي اضطراب طيف التوحد المنتهي بالتوظيف، تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي التفاصيل، كان في استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في سوق العمل مرزوق بن عبدالله العتيبي ومسؤولة العلاقات والمشرفين والمشرفات وبعض المستفيدين من ذوي اضطراب طيف التوحد، حيث قاموا بتسجيل أسماء الوفد والترحيب بهم.

واستمع الوفد الإعلامي لشرح عن برنامج "رائد" والذي يعتمد على تنمية المهارات المهنية من خلال إقامة الورش والبرامج والدورات التدريبية والمساهمة في تنمية المهارات الذاتية والاستقلالية – والمهارات الإدراكية – والمهارات الحسية - والمهارات العملية والوظيفية؛ ويستهدف البرنامج الشباب والشابات من ذوي اضطراب طيف التوحد عمر 18 سنة وما فوق.

وأخذ الجميع جولة على الوحدات التي يتم من خلالها تقديم التأهيل المهني للمستفيدين من البرنامج وهي وحدة الخدمات الفندقية يخضع فيها المتدرب للعمل داخل فندق في بيئة محاكاة للواقع من استقبال الزبائن وإدحال البيانات والمحاسبة والأمن والسلامة، والتسويق وغيرها من الأعمال الفندقية الحقيقية، ووحدة الغسيل والكي والمطعم ووحدة الأعمال الإدارية، يتم تدريب المستفيدين فيها كما لو كانوا في الواقع.

واستمتع الوفد بالاستماع للمستفيدين وهم يشرحون ما يقومون به من أعمال داخل هذه الوحدات وسط إعجاب من الجميع بمدى قدرتهم على التواصل والإتقان في هذه الأعمال، كما عين مشرفون منهم ممن أتقن مهاراته ليصبح مدرباً لزملائه.

وفي ختام الزيارة، قدم سعيد العجل رئيس مجلس إدارة صحافيي الوطن، الشكر للقائمين على مبادرة سعي، مثمناً ما يقومون به من عمل جبار لتأهيل هذه الفئة لتكون عنصراً فاعلاً في المجتمع، مشيداً بما شاهده الوفد خلال الزيارة، ومؤكداً على أهمية الدور الإعلامي في دعم هذه المبادرات المجتمعية النوعية.

يذكر أن برنامج رائد يهتم بتقديم خدمات مساندة للمستفيدين مثل (خدمات النطق والتخاطب، خدمات نفسية، خدمات العلاج الوظيفي، خدمات رياضية، وخدمات العلاج بالفن التشكيلي) تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال تقديم أجود خدمات التأهيل المهني.