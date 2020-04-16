من المغرب ولبنان ودول شرق آسيا وأوكرانيا.. آخر تطورات "كورونا"

المصابون عالمياً مليونان و91 ألفاً والمتعافون 516.831 والوفيات 135 ألفاً

رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، حيث بلغ عدد المصابين تحديداً 2,091,517 حالة، والمتعافون 516,831 حالة والوفيات 135,230 حالة وفاة، وفق آخر الأرقام.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء في 6 دول...

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 2251 حالة، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، بعد تسجيل 227 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة: عدد الوفيات بلغ 128 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 247 حالة، بزيادة 18 حالة جديدة.

ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

لبنان

أكدت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 663.

إندونيسيا

قال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو إن إندونيسيا أكدت اليوم الخميس 380 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا إلى 5516.

وقال يوريانتو إن البلد سجل 27 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 496، بينما تعافى 548 من المرض. وجرى فحص نحو 40 ألف شخص وبلغ عدد الأشخاص الذين يشتبه في أن أعراض الفيروس ظهرت عليهم أكثر من 11800.

يذكر أنه سجلت اندونيسيا الثلاثاء أكبر قفزة يومية فى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إذ بلغ 60 ليصل المجموع إلى 459 حالة وفاة.

وأضاف يوريانتو أنه تأكدت إصابة 282 حالة جديدة بالمرض، ليصل الإجمالى فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا إلى 4839 إصابة. وقال إن العدد الإجمالى للمتعافين بلغ 426 شخصاً.

وأضاف أنه تم إجراء ما يزيد على 33600 اختبار.

ماليزيا

وفي ماليزيا، سجلت وزارة الصحة وفاة واحدة و110 إصابات جديدة بكورونا منذ أمس، وارتفع العدد الإجمالي بذلك إلى 84 وفاة و5182 إصابة.

أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، ظهور 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 4161، وأضافت الوزارة، حسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 116 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس بينما تماثل 186 شخصًا للشفاء.

ولا تزال مدينة تشرنفتسي تتصدر الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بباقي المدن الأوكرانية، إذ بلغت حالات الإصابة بها 662، وتأتي مدينة كييف في المرتبة الثانية وسجلت 644 إصابة.

الفلبين

أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الخميس، ظهور 207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالى عدد الإصابات فى البلاد 5660 حالة، وقالت السلطات، فى تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار)، إن 82 شخصًا تماثلوا للشفاء وهو أكثر من عدد المتعافين الذي تم تسجيله أمس والذي بلغ 58، ليصل إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 435.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة لترتفع حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 362 حالة وفاة.

ولا تزال الفلبين تتصدر الإصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا وتليها إندونيسيا وماليزيا.