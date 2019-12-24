اليوم.. "شركة نيوم" تستعد لإطلاق برنامجها الابتعاثي المنتهي بالتوظيف

إلى الجامعات داخل المملكة.. فرص عمل للمئات ضمن اتفاقياتها مع "التدريب التقني"

تستعد شركة نيوم، اليوم، لإطلاق برنامجها للابتعاث المنتهي بالتوظيف إلى الجامعات داخل المملكة، ضمن أولى الشراكات في هذا البرنامج.

وسيوفر البرنامج فرص عمل لمئات الطلاب والطالبات من المجتمع المحلي في تبوك ونيوم.

وكانت شركة نيوم قد وقّعت اتفاقية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتدريب وتأهيل آلاف من أبناء المجتمع المحلي في منطقتي نيوم وتبوك، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد بن فهد الفهيد.