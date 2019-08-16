بتوجيه "الفيصل".. ضَبْط وافدين كانوا على وشك توزيع لحوم نافقة.. وتكريم مقدِّم البلاغ

إنفاذًا لتوجيهات أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قبضت ‏الجهات الأمنية على مجموعة من الوافدين في الشميسي بالقرب من العاصمة المقدسة؛ كانوا على وشك توزيع لحوم جِمال وأغنام نافقة.

‏وتضمن توجيه سموه تطبيق أقصى العقوبات بحقهم، وترحيلهم، وتكريم الشخص المبلِّغ عنهم.