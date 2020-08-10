ولي العهد يعزي أسرة "العايش" في وفاة مساعد وزير الدفاع

أثنى على ما قدمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بـ"خالد" نجل مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش رحمه الله.

وعبر سمو ولي العهد عن تعازيه له ولأسرته في الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

وأثنى على ما قدّمه الفقيد طوال حياته في خدمة دينه ووطنه، وتفانيه فيما أوكل إليه من مهام في مختلف المناصب.