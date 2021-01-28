3,966 إصابة "كورونا" في الإمارات آخر 24 ساعة

إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 267,024 حالة

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3,966 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"، وثماني وفيات، وتعافي 3,294 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 293,052 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 819 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 267,024 حالة.