"آل الشيخ" في حفر الباطن.. ثاني وزير تعليم يزورها بعد 23 عامًا

الأولى سجلت باسم الراحل "محمد الرشيد"

تعد زيارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم، لمحافظة حفر الباطن، الثانية لوزير تعليم بعد 23 عاماً.



وسُجلت الزيارة الأولى للمحافظة باسم الراحل الدكتور محمد بن أحمد الرشيد -رحمه الله- بتاريخ 23/ 11/ 1418هـ.



وقام آنذاك "الرشيد" بجولة على عدد من المرافق التعليمية، وسط حفاوة عالية من مسؤولي حفر الباطن، واحتفظ أرشيف الباحث غنام الغنام بوثيقة كتبها أثناء زيارته لمتوسطة الملك سعود بالمحافظة.



ويحل الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم، ضيفاً كبيراً على المحافظة؛ للالتقاء بمنسوبي الوزارة، والاطمئنان على سير العمل، والاستعداد قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، وللوقوف على مخرجات الفصول الصيفية.

