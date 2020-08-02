"الصحة" تعلن تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1357 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 01 أغسطس 2020، تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240081 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1357 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 278835 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة وفاة "رحمهم الله".
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 01 أغسطس 2020، تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240081 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1357 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 278835 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة وفاة "رحمهم الله".