"الصحة" تعلن تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1357 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 01 أغسطس 2020، تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240081 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1357 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 278835 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة وفاة "رحمهم الله".

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02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 03:32 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1357 إصابة

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 01 أغسطس 2020، تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240081 حالة ولله الحمد.
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1357 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 278835 حالة .
وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة وفاة "رحمهم الله".

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