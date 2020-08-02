"الصحة" تعلن تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1357 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 01 أغسطس 2020، تسجيل 2533 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240081 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1357 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 278835 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2917 حالة وفاة "رحمهم الله".