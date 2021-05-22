"العربية": مقتحم منبر الحرم "مواطن أربعيني" ادّعى أنه المهدي المنتظر

شرطة مكة أعلنت أمس توقيفه مؤكدة أنه تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه

‏كشفت التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدّسة، بحسب "قناة العربية"، أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر ‎الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، مواطن أربعيني، وكان يدّعي أنه المهدي المنتظر.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، قد صرّح أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصاً حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام.. وقال المتحدث: "تمّ استكمال الإجراءات النظامية بحقه".