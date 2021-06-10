"الأرصاد": أتربة مثارة وارتفاع لأمواج البحر وتدني الرؤية على ينبع

قال: الحالة تبدأ في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- يتضمن أتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مع ارتفاع للأمواج على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.