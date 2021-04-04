مع ارتفاع الإصابات.. قائمة محدثة بأكثر الدول تضررًا من كورونا

هوبكنز: تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 130.6 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 130.659.436، وإجمالي الوفيات 2.845.012.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ554779 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 30.671.074.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ330193 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 12.953.597.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 203854، وإجمالي إصابات 2.247.357.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ164110، وإجمالي إصابات 12.392.260.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127068، وإجمالي إصابات 4.371.393.

وسادسًا إيطاليا بإجمالي وفيات 110704 وإجمالي إصابات3.650.247.

وفي المرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمالي وفيات 98363، وإجمالي إصابات 4.520.879.

وفي المرتبة الثامنة فرنسا بإجمالي وفيات 96439 وإجمالي إصابات 4.802.545.

وفي المرتبة التاسعة ألمانيا بإجمالي وفيات 76959، وإجمالي إصابات 2.886.029.

تليها في المرتبة العاشرة إسبانيا، بإجمالي وفيات 75698، وإجمالي إصابات 3.300.965.