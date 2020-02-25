تقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تحقق جائزة الأمم المتحدة

عبر مبادرتها "GoGeek".. ضمن 5 أبطال عالميين

حققت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات عبر مبادرتها "GoGeek"، ضمن 5 أبطال عالميين مؤخرًا، جائزة "WSIS 2020" المدعومة من الأمم المتحدة، وذلك في مجال بناء القدرات التقنية، والتي نتجت عن جهود فريق عمل تقنية المعلومات في تطوير كفاءات مجتمع عسير والمملكة في مجالات برمجة وتطبيقات الأجهزة الذكية والمنصات التقنية والألعاب الإلكترونية.

وشملت المبادرة توعية وتدريب النساء في الأمن السيبراني، وكذلك تشجيع منسوبي الجامعة على المساهمة في حل المشاكل التقنية من خلال منصة "IT Hub"؛ وذلك لتحقيق خطة الجامعة حول التميز في التحول الرقمي بمجالاته المختلفة المتوافقة مع خطة التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور محمد الصقر أن مبادرة "انطلق تقنيًّا "GoGeek" نتجت عن فريق عمل طموح واحتياج مجتمعي كبير في منطقة كبيرة، ما دفع جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات لإطلاق المبادرة، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تدريب المجتمع بجنسيه دون النظر للعمر في مجال التقنية.

وأكد "الصقر" أنه استفاد من البرنامج أكثر من ١٢٥٠٠ مستفيد، إضافة إلى تأهيل ١٢٤ مختصًا تقنيًا في كل الفروع من الجنسين، وكذلك تنفيذ ٢٤ مشروعاً ناشئاً، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية، لافتًا إلى أن المبادرة تسعى إلى وصول عدد المستفيدين إلى ٢٠ ألف مستفيد، وزيادة المختصين وفرص العمل لـ١٥٠ قبل نهاية ٢٠٢٠م، مشيراً إلى أن مضاعفة أثر "GoGeek" يعود إلى أن منطقة عسير تعد من المناطق البعيدة عن شركات التقنية التي تمنح خريجي جامعة الملك خالد فرصة التدريب والعمل التقني.

وتتمثل انطلاقة ونواة برنامج مبادرة "GoGeek" في عقد أول معسكر تقني مختص في بناء القدرات التقنية، وذلك على مدى ٤ أسابيع استفاد منها ١٢ شابًا وشابة، كما قدم المعسكر بعد ذلك ٦ مشاريع تقنية عرضت في ليلة الختام للمعسكر بنسخته الأولى وما زال المعسكر يعقد سنويًّا، بعد ذلك توالت المبادرات لتشمل التوعية والترفيه وتطوير الألعاب والأمن السيبراني وفق أهداف "GoGeek"..

يذكر أن "GoGeek" ساهمت في بناء مجتمع تقني ودعمت ثقافة التطوع والعطاء الرقمي وعقد الشراكات والاستفادة من الخبرات المختلفة في مجال بناء القدرات الرقمية وتنميتها، وتهيئة البيئة التقنية.