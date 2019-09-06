راجمات الصواريخ السعودية تستهدف أوكار الحوثيين بصعدة

وجهت ضربات ناجحة ضد عدد من المواقع التي يسيطر عليها الانقلابيون

شهدت الحدود الجنوبية السعودية مع اليمن اشتباكات بين القوات السعودية ومجموعات من الميليشيات الحوثية.

وقد قصفت راجمات الصواريخ عدداً من المواقع تتمركز فيها الميليشيات داخل الأراضي اليمنية ما ساهم في حسم الموقف بقتل عدد من المتمردين.

ووفقاً لمصادر عسكرية فإن الراجمات السعودية اليوم وجهت ضربات ناجحة ضد عدد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون داخل صعدة.