أمير مكة يُسلّم عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم

اطلع على الجهود المبذولة من قبل أمانة لجان النظر

سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة ‫الأمير خالد الفيصل، بحضور محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه؛ عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بالمنطقة.

واطّلع ‫الأمير خالد الفيصل على جهود الأمانة العامة للجان النظر بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة؛ والهادفة إلى استكمال النواقص ومطابقة المعلومات واستعراض مراحل دراسة الطلبات ودور المنصة الرقمية "إحكام" على صعيد استقبال الطلبات؛ لتسهيل الخدمات على المستفيدين، وتمكينهم من رفع طلباتهم.

واستمع أمير منطقة مكة إلى شرح عن مهام وأدوار لجان النظر في طلبات تملّك العقارات المشكّلة من ستة قطاعات حكومية.

وتعرف على جهود اللجان في دراسة طلبات تملك العقارات التي ليس لها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من استيفائها المتطلبات والشروط اللازمة.