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في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة لتطوير قدراتهم

"الحسيني" تتكفّل برسوم عدد من ذوي الهمم لدخول دورة تدريبية وتأهيلية

تكفلت الدكتورة ملاك الحسيني بجميع مصاريف عدد ١٠ من ذوي الهمم لدخول إحدى الدورات التدريبية والتأهيلية، والتي تحمل اسم (تأهيل المتحدث الرسمي وكاريزما الحضور الإعلامي)، والتي ينظمها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع معهد الشبكة الإقليمية وجمعية الأطفال المعوقين.



وقد أبدى عدد منهم الرغبة في الاستفادة من هذه الدورة في تطوير أنفسهم والتأهيل، وخاصة أنها ستفيدهم في حياتهم العملية؛ ولأنها هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة؛ حيث يعاني بعضهم من إعاقة حركية وبعضهم من إعاقة بصرية، وغيرهما.



وبادرت الدكتورة ملاك في التكفل ودفع رسوم الدورة لجميع ذوي الهمم، بعد أن أبلغوها أنْ ليس لديهم المقدرة على دفع رسوم الدورة؛ فبادرت بالتواصل مع الجهة المقدمة للدورة ودفع تكاليف ١٠ مقاعد تم تخصيصها كاملاً لعدد من ذوي الهمم.



وتعد الحسيني ناشطة اجتماعية وتقدم برنامجاً على إحدى القنوات؛ حيث يجد قبولاً واسعاً ومتابعة بسبب طرحه مواضيع تلامس نبض الشارع السعودي.