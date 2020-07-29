جهود "إغاثي" الملك باليمن خلال يوم.. مساعدات متنوعة بمأرب وحجة والحديدة

شملت توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين وتقديم خدمات علاجية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مدينة شقرة بمديرية خنفر ومديرية زنجبار بمحافظة أبين.

وتضمّنت كسوة العيد توزيع 1100 حقيبة تشمل 3300 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3300 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.

وتضمنت كسوة العيد توزيع 1600 حقيبة تشمل 4800 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 4800 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 477 مشروعاً.

يأتي هذا فيما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وفي هذا الإطار فقد راجع العيادات خلال الفترة من 16 يوليو إلى 22 يوليو 2020م في قسم الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 147 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 115 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 7 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 146 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 70 مريضاً، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

في سياق متصل وزّع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية اليوم، كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وتضمنت كسوة العيد توزيع 900 حقيبة تشمل 2700 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 2700 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).