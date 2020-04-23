العراق .. إصابة 46 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" دون تسجيل وفيات

الإصابات ترتفع إلى 1.677

أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن مختبراتها سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وصلاح الدين والمثنى وبابل، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تماثلت 25 حالة للشفاء في عموم العراق.

وبيّنت الوزارة أن عدد المصابين بـ"كورونا" ارتفع إلى 1677، وعدد الوفيات إلى 83 حالة.

فيروس كورونا الجديد

3

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 08:30 PM

الإصابات ترتفع إلى 1.677

العراق .. إصابة 46 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" دون تسجيل وفيات

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 2,192

أفادت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن مختبراتها سجلت 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وميسان وصلاح الدين والمثنى وبابل، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تماثلت 25 حالة للشفاء في عموم العراق.

وبيّنت الوزارة أن عدد المصابين بـ"كورونا" ارتفع إلى 1677، وعدد الوفيات إلى 83 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020