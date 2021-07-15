الولايات المتحدة تسجّل 33,292 إصابة جديدة بكورونا و310 وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 33,797,400 والوفيات 605,905 أشخاص ‏

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية, 33,292 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و310 وفيات.‏

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد ‏‏الإصابات بلغ 33,797,400، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 605,905.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 11:42 PM

إجمالي الإصابات بلغ 33,797,400 والوفيات 605,905 أشخاص ‏

الولايات المتحدة تسجّل 33,292 إصابة جديدة بكورونا و310 وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية, 33,292 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و310 وفيات.‏

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد ‏‏الإصابات بلغ 33,797,400، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 605,905.‏

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