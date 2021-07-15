الولايات المتحدة تسجّل 33,292 إصابة جديدة بكورونا و310 وفيات

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية, 33,292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و310 وفيات.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,797,400، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 605,905.
إجمالي الإصابات بلغ 33,797,400 والوفيات 605,905 أشخاص
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية, 33,292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و310 وفيات.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,797,400، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 605,905.