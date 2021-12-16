ولي العهد يستعرض عددًا من المستجدات الاقتصادية العالمية مع رئيس "دافوس"

بحثا فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030م

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأربعاء مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية السعودية 2030.

حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في المنتدى.

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16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 12:18 AM

بحثا فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030م

ولي العهد يستعرض عددًا من المستجدات الاقتصادية العالمية مع رئيس "دافوس"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأربعاء مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده.

وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية السعودية 2030.

حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في المنتدى.

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