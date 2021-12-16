ولي العهد يستعرض عددًا من المستجدات الاقتصادية العالمية مع رئيس "دافوس"

بحثا فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030م

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الأربعاء مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده.



وتفصيلاً، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين السعودية والمنتدى وفق رؤية السعودية 2030.



حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، وعدد من المسؤولين في المنتدى.