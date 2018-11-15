لأول مرة بمكة المكرمة.. 46 مواطنة تعملن في مطبعة نسائية

لتكوين كوادر وطنية يستسقي خبرته من المجال العملي

لأول مرة بمكة المكرمة بدأت 46 مواطنة سعودية في العمل فى مطبعة نسائية متخصصة لطباعة كل أنواع المطبوعات والدعاية والإعلان وتقديم المنتجات وطباعتها وتغليفها.

يأتى ذلك بهدف تكوين كوادر وطنية وفريق عمل نسائي متميز يستسقي خبرته من المجال العملي، للاكتفاء الذاتي في المطابع النسائية ولتغيير الواقع في سوق العمل.