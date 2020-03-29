إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة.
وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد إندونيسيا
الصحة: بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 144 حالة وفاة
سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة.
وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.