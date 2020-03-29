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الصحة: بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 144 حالة وفاة

إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة.

وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.