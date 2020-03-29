إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة: بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 144 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة.

وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد إندونيسيا

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:49 PM

الصحة: بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 144 حالة وفاة

إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جاكرتا

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سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة.

وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد إندونيسيا

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