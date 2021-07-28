شاهد.. أحد أهم الشوارع السكنية والتجارية في تاريخ العاصمة قبل 65 عاماً

نشرته "دارة الملك عبد العزيز" عبر حسابها الرسمي في "تويتر

نشرت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، صورة تعود إلى العام 1376هـ، 1956م، لشارع الملك فيصل بن عبدالعزيز، بحي المربع بمدينة الرياض، أحد أهم الشوارع السكنية والتجارية عبر تاريخ العاصمة، ويبدو البناء الحديث بالأسمنت والحديد المسلح.

الشارع الأنموذج في حينه مثَّل قفزة في الفكر العمراني باستخدام البناء المسلح والنوافذ الكبيرة وتلوين الجدران والصورة مصدر مهم للتاريخ والمقارنة.