الولايات المتحدة تسجّل 117,988 إصابة بكورونا و1,135 حالة وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 117,988 إصابة جديدة و1,135 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,581,770 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 234,264 وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا
فيما تخطى إجمالي الإصابات 9.5 ملايين والوفيات 234,264 وفاة
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 117,988 إصابة جديدة و1,135 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 9,581,770 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 234,264 وفاة.