تنبيهان أحدهما متقدم للشرقية: أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بزخات بَرَد وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد": تشمل حفر الباطن.. وقد تمتد للدمام والجبيل.. وتستمر حتى مساء الأربعاء

أصدر نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن، أحدهما متقدم للمنطقة الشرقية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وتفصيلاً، قالت "الأرصاد" في التنبيه المتقدم إن المنطقة الشرقية تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البَرَد، ونشاط للرياح، تحد من الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة (حفر الباطن، وتضم النعيرية والخفجي والعاذرية ومنفذ الرقعي والأجزاء المجاورة لها)، وقد تشمل الدمام والجبيل. وتبدأ الحالة في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا آخر للمنطقة، قالت فيه إنها تشهد تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتشمل هذه الحالة الأحساء، وتبدأ من الساعة الثانية عشرة في منتصف ليل الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الأربعاء.