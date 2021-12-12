ضخ أكثر من نصف مليون لتر من المياه لمخيمات النازحين في الحديدة خلال أسبوع

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ المشروع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وضُخَّ خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م، 301.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 287.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وتنفيذ 27 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، ونُفِّذت 29 حملة رش لمكافحة نواقل الأمراض، وصِينَت 10 خزانات مياه، وأُجرِيَت 43 عملية شفط للمياه الصحية، استفاد من تلك الخدمات 8.400 فرد.