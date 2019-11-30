الولايات المتحدة تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر ديسمبر

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الممثلين الدائمين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الـ5 من الشهر المقبل، تزامنًا مع تولي بلاده رئاسة المجلس خلال شهر ديسمبر.

وجاء في بيان البيت الأبيض، اليوم السبت: "الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر المقبل".

ولفت البيان إلى أن ترامب سيلقي الضوء على قيادة الولايات المتحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسيدعو ترامب الممثلين الدائمين للعمل لمواجهة التحديات التي تواجه السلام والأمن الدوليين.