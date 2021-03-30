كورونا في فلسطين.. 1870 إصابة جديدة و16 وفاة و2395 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1870 إصابة جديدة بكورونا، و2395 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 213 مصابًا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضاً.
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 16 وفاة، و1870 إصابة جديدة بكورونا، و2395 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من كورونا بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 213 مصابًا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 68 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 694 مريضاً.