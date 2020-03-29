الحكومة الفلسطينية تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة أزمة "كورونا"

عدد الإصابات ارتفع إلى 106

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، اليوم (الأحد)، أن الحكومة تحتاج 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس كورونا الجديد.



وأوضح "اشتيه" خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أنه جرى تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل وقرية قطنة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 106، بينها تسع حالات في قطاع غزة؛ وفقًا لـ"رويترز".



وأضاف أن حكومته تعمل على دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة.



وبيّن أن عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة؛ منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة.