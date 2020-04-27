القصبي يشكر القيادة بمناسبة تمديد تكليفه محافظاً لهيئة المواصفات

قال: ثقة لها بالغ الأثر للاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعطاء

رفع الدكتور سعد بن عثمان القصبي؛ أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الثقة الغالية بمناسبة تمديد تكليفه محافظاً للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ سائلاً الله -جلّ وعلا- الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، حفظهم الله.

وعبّر الدكتور القصبي؛ عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، وقال: "لا شك أن ثقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لها بالغ الأثر للاستمرار في بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء، لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، متعهداً بالعمل بجد وإخلاص لخدمة الدين والمليك والوطن.

واختتم د. سعد القصبي؛ حديثه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله أن يجزل لهما الأجر والمثوبة، مبتهلاً إلى الله أن يرفع البلاء والوباء، وأن يعجل بإزالة هذه الغمة.