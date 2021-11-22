"أمانة الطائف" تضع لوحات إرشادية بالطريق الرئيس لـ"سديرة"

تضمنت أسماء المدارس والمراكز الصحية والهلال الأحمر و"المنتزه"

قامت أمانة محافظة الطائف ممثلة في إدارة التسمية والترقيم بتركيب لوحات إرشادية بالطريق الرئيس في مركز سديرة والقرى المجاورة لها ضمن تحسين المشهد الحضري وفق مواصفات عالية الجودة.

وقد شملت المواقع التي تم وضعها باللوحات أسماء المدارس بنين وبنات ومركز الإمارة والمركز الصحي والهلال الأحمر ومنتزه سديرة .

فيما أشاد الأهالي بهذه البادرة التي تأتي ضمن أعمال التحسينات الجمالية التي تقوم بها الأمانة .