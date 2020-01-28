تراجع سعر مزيج برنت 0.57 %

وصل اليوم إلى 58.98 دولار للبرميل

انخفض سعر مزيج خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.34 دولار للبرميل، أو ما يعادل 0.57 %؛ ليصل إلى 58.98 دولار للبرميل.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.16 دولار، أو ما يعادل 0.30 % ليصل إلى 52.98 دولار.

اسعار النفط النفط

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28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 01:03 PM

وصل اليوم إلى 58.98 دولار للبرميل

تراجع سعر مزيج برنت 0.57 %

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انخفض سعر مزيج خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.34 دولار للبرميل، أو ما يعادل 0.57 %؛ ليصل إلى 58.98 دولار للبرميل.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.16 دولار، أو ما يعادل 0.30 % ليصل إلى 52.98 دولار.

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