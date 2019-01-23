إمارة مكة: لا صحة لمنع "خالد الفيصل" الحفلات الموسيقية داخل المطاعم

أشارت إلى أن التوجيه كان في السابق لمطعم وتم إغلاقه لتجاوزاته الأخلاقية

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وجَّه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، مؤكدة أن ما يتم تداوله كان توجيهًا سابقًا للأمير، يخص أحد مطاعم جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية، حدثت داخل المطعم، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأهابت الإمارة بالجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440 11:50 PM

أشارت إلى أن التوجيه كان في السابق لمطعم وتم إغلاقه لتجاوزاته الأخلاقية

إمارة مكة: لا صحة لمنع "خالد الفيصل" الحفلات الموسيقية داخل المطاعم

عبدالله الراجحي

مكة المكرمة

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نفت إمارة منطقة مكة المكرمة ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن أمير مكة، الأمير خالد الفيصل، وجَّه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، مؤكدة أن ما يتم تداوله كان توجيهًا سابقًا للأمير، يخص أحد مطاعم جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية، حدثت داخل المطعم، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأهابت الإمارة بالجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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