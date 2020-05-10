"الصحة" الإندونيسية: الإصابات بكورونا تتخطى 14 ألفاً

أعلنت اليوم تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بالفيروس

قال أحمد يوريانتو؛ المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه تم تسجيل 387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد؛ ليرتفع الإجمالي إلى 14032 شخصاً.

وأضاف أن هناك 14 حالة وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 973 فيما تعافى 2698 شخصاً.

وذكر وفق "رويترز"، أنه تم فحص ما يربو على 113452 شخصاً؛ مشيراً إلى أن بعض المناطق تشهد تذبذباً في أعداد الإصابات.

وكانت قوات الشرطة بإندونيسيا قد فضت تجمعات خرقت قرار حظر التجوّل بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث استخدمت خراطيم المياه.