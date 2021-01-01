كورونا في 3 دول خلال الـ 24 ساعة الماضية.. ألمانيا تسجّل 23 ألف إصابة و20 ألف حالة بالهند

بلجيكا: 2254 إصابة مؤكّدة و87 وفاة

أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 22 ألفاً و924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المعهد، في بيان، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 553 حالة ليرتفع بذلك إلى 33 ألفا و791 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس إلى 1.35 مليون شخص.

الهند

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 ألفا و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و286 ألفا و710 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، بأنها سجّلت أيضاً 256 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 148 ألفاً و994 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2254 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و87 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية، في بيان، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 646496 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19528 حالة وفاة.