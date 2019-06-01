القيادة تهنئ رئيس ملاوي بمناسبة إعادة انتخابه

تمنّت له التوفيق والنجاح ولشعبه التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق بالتقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس أرثر بيتر موثاريكا؛ بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق بالتقدم والرقي.