بقيادة "ميسي".. برشلونة يحط رحاله في جدة

وصلت بعثة فريق برشلونة الإسباني إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة لخوض السوبر الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد مساء الخميس في لقاء نصف النهائي. علمًا بأن الفائز سيلاقي المنتصر في مواجهة ريال مدريد وفالنسيا التي ستقام الأربعاء.

وأعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق الكتالوني، التي خلت من الثلاثي المصاب (تير شتيجن، آرثر ميلو، وعثمان ديمبلي).

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي: نيتو - إيناكي بينا - تيناس - سيميدو - بيكيه - راكيتيش - بوسكيتس - توديبو - سواريز - ميسي - لينجليت - واجي - جريزمان - ألبا - روبرتو - دي يونج - فيدال - أومتيتي - فيربو - كارليس بيريز - ريكي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أراخو.