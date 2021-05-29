لدعم الرعاية الاجتماعية.. السويد تدرس فرض "ضريبة المليونير"

وزيرة المالية: نسعى لتقليص فجوة الدخل على المدى الطويل

أعلنت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم يريد فرض "ضريبة المليونير"؛ وذلك حتى يساهم الأغنياء بشكل أكبر في دعم نظام الرعاية الاجتماعية بالبلاد.

وعبر صحيفة "ديجنس نيهيتر" اليومية، قالت ماجدالينا أندرسون: رغم زيادة دخول الفقراء 50% منذ التسعينيات؛ فقد تضاعف دخل الأغنياء الذي يمثلون 1% من السكان أكثر من ثلاثة أضعاف.

وأضافت: يمكن أن يزيد عدم المساواة من خطر تعزيز المشاعر الاستبدادية والشعبوية، ونطرح عددًا من المقترحات لتقليص فجوة الدخل في السويد على المدى الطويل.

وأردفت الوزيرة: إنه يجب ألا تشمل هذه الضريبة العقارات؛ حيث سيكون لها حد أقصى، دون تفاصيل تذكر عن الخطة التي طرحها حزبها، وليس الحكومة.

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز": فقد تزايدت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في السويد خلال العقود الأخيرة، رغم أن البلاد ما زالت من بين أكثر الدول مساواة من الناحية الاجتماعية في العالم.