خلال أسبوع.. أكثر من مليون ونصف أمريكي تقدموا بطلبات إعانة بطالة

سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتعافي من "كورونا"

أفادت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، بأن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، انخفض إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 1.542 مليون في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو (حزيران) من 1.897 مليون في الأسبوع السابق.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يبلغ عدد الطلبات 1.55 مليون في أحدث أسبوع.

وتشهد عمليات تسريح الموظفين في الولايات المتحدة، انحسارًا، لكن الملايين الذين فقدوا وظائفهم بسبب "كوفيد-19" واصلوا الحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق أعوامًا للتّعافي من الجائحة، حتى مع استئناف الشركات للتوظيف.

ولا يزال عدد الأشخاص الذين يتلقَّون إعانات بطالة مرتفعًا؛ إذ بلغ عدد ما يُطلق عليه الطلبات المستمرّة 20.929 مليونًًا في الأسبوع المنتهي في 30 مايو (أيار)، وهي أحدث بيانات متاحة لذلك المعيار، وما زال ذلك الرقم يقلّ عن 21.268 مليونًا في الأسبوع السابق.