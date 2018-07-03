فعلتها "المغذيات".. مُراجع يضرب طبيباً ويسبه بينبع والشرطة تفتح تحقيقاً

أثناء تأدية عمله بطوارئ المستشفى العام.. الْتهاب حلق ووصفة تنتهي باعتراض

تَعَرّض أحد الأطباء العاملين في قسم طوارئ مستشفى ينبع العام للاعتداء من أحد المراجعين أثناء تأدية مهام عمله، بالإضافة لقيامه بشتم الطبيب، وقد باشرت الجهات الأمنية الحادثة للتحقيق مع المراجع.

وتعود الحادثة التي حصلت "سبق" على تفاصيلها، إلى أن المراجع دخل إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وكان يعاني من التهاب في الحلق؛ حيث طلب المراجع من الطبيب إعطاءه بعض الأدوية كالمغذيات؛ حيث رأى الطبيب أن المراجع لا يحتاج المغذي؛ وكتب له وصفة طبية؛ فقام المراجع بالاعتراض عليها.

وأوضحت المعلومات، أن المراجع قام بالاعتداء على الطبيب أثناء تأدية مهام عمله، بالضرب والشتم. وتم اتخاذ اللازم حيال ما قام به المراجع من الاعتداء على الطبيب، وتمت مخاطبة شرطة البلد للتحقيق في الحادثة.

يُذكر أن حالات الاعتداء على منسوبي وزارة الصحة تكررت في الفترة الماضية من قِبَل المرضى والمراجعين، دون رادع أو احترام لمهنتهم الشريفة.