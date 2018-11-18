مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" تصل البشائر وبلقرن

بمشاركة أكثر من 170 طفلاً موزعين على حدائقها

وصلت أعمال مبادرة "حديقتي مسؤوليتي"، مؤخرًا إلى حدائق محافظة بلقرن ومركز البشائر، ومسطحاتها الخضراء.

ولقيت المبادرة الترحيب والتفاعل الكبير من قبل أهالي المحافظة من خلال توافدهم برفقة أطفالهم، حرصًا منهم للمشاركة في المبادرة التي انطلقت من محافظة خميس مشيط، مرورًا بجميع محافظات منطقة عسير.

وكان لبلديات بلقرن ومركز البشائر؛ دورها التفاعلي من خلال توفيرها لأكياس النفايات للمشاركين في المبادرة، وتسليم المواقع المستهدفة للمشاركين، بجانب توفير متطلبات النظافة والدعم لهم.

وتأتي هذه المبادرة لتعميق وتعزيز ثقافة الجمهور حول ارتياد الحدائق، لما لها من أثر كبير في إعطاء الوجه الحضاري المتطور والعصري للمنطقة من خلال الارتقاء بمستوى الوعي البيئي، والتأكيد على التصرفات والسلوكيات الإيجابية فيما يتعلق بالمحافظة على نظافة الحدائق ومكوناتها وعناصرها الطبيعية والمزروعات والأشجار، وإرشاد رواد الحدائق إلى الأساليب المثلى للتخلص من النفايات، خصوصًا وأن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة يساهم فيها أفراد المجتمع كافة.

ويكمن دور المبادرة عبر تثقيف ورفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الحفاظ على نظافة المكان بشكل عام والحدائق بشكل خاص استنادًا على شعار المحافظة على صحة البيئة.

وجاءت هذه المبادرة بدعم من أمين عسير، د. وليد الحميدي، عبر إطلاقها واعتمادها لمحافظات منطقة عسير، كافة.

يذكر أن الحملة تأتي ضمن إطار أهداف أمانة عسير، الرامية إلى تنشيط التواصل المجتمعي فيما يتعلق بحماية الحدائق والمتنزهات الترفيهية والحفاظ عليها، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تنمية الجانب الثقافي والبيئي لدى شرائح المجتمع، واستمرارًا لخطط خدمة المجتمع فيما يتعلق بإشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع مع الأمانة وبلدياتها التابعة في حماية المرافق الخدمية والترفيهية خاصة الحدائق العامة.

يذكر أنه شارك في مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" التي وصلت أعمالها محافظة بلقرن ومركز البشائر، مساء أمس، أكثر من 170 طفلاً موزعين على حدائقها.