بيشة: تسجيل 18 حالة "كورونا" جديدة اليوم

إجمالي الحالات في المحافظة يبلغ 38 شخصًا

سجلت محافظة بيشة، اليوم، 18 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد.



وارتفع إجمالي المصابين في بيشة إلى 38 حالة، تعافى منها 13 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 25 حالة.



وتواصل "صحة بيشة" جهودها في توعية وفحص العمالة من خلال عمليات المسح النشط؛ للحد من انتشار الفيروس.