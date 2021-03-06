كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 1800 وفاة جديدة بالبرازيل و712 ضحية بالمكسيك

مصر تسجّل 579 إصابة جديدة و10 حالات بالصين

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، إنها سجّلت 1800 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و75495 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فقد تمّ تسجيل نحو 10.9 مليون إصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 262770.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، تسجيلها 6797 إصابة و712 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ما يمثل انخفاضاً لكلا المؤشرين مقارنة ببيانات الخميس.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المسبّب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 6797، مقابل 7521، الخميس، لتصل إلى مستوى 2119305 حالات.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 712 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة بـ 822 حالة الخميس؛ ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 189578 شخصاً.

وتعد المكسيك الدولة الـ 13 عالمياً من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ 3 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

مصر

سجّلت مصر 579 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد ووفاة 45 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد؛ في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 185334 من ضمنهم 143143 حالة تمّ شفاؤها، و10916 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل البر الرئيس عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة.

وأضافت اللجنة، في بيان، أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في الصين 89962 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.