تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا لفلسطينييْن في أريحا ورام الله

الحالتان لشخصين قادمين من الخارج.. والعدد يرتفع لـ41 إصابة

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لفلسطينييْن قادميْن من الخارج؛ ليرتفع العدد إلى 41 حالة مصابة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم: "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب من رام الله، قادم من الخارج، ويخضع للحجر الصحي في رام الله؛ مما يرفع عدد حالات الإصابات في فلسطين إلى 41".