"الصحة": تسجيل 498 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1007 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، تسجيل 498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 331857 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1007 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 314793 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4599 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12465 والحالات الحرجة 1090 حالة.