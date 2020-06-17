عمادة خدمة المجتمع بجامعة جدة تطلق "برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني 2020"

ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار" وتشتمل على 72 دورة تدريبية تستهدف بناء منتجات وتقنيات

أطلقت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جدة "برنامج المخيم الصيفي الإلكتروني 2020" ضمن مبادرة "جامعة بلا أسوار"، والذي اشتمل على (72) دورة تدريبية تستهدف تمكين الملتحقين بها من ابتكار المعرفة واستخدامها في بناء منتجات وتقنيات جديدة متوافقة مع منظومة مجتمع الاقتصاد المعرفي.

وتخطت تلك الدورات النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي والعالمي من خلال برنامج تسويقي ممنهج أعدته الجامعة لذلك الغرض، حيث بلغ عدد المسجلين بتلك الدورات (6494) متدرباً منهم (146) من دول العالم شملت قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

كما قدم مركز التوجيه والتأهيل المهني بالجامعة مجموعة من البرامج التدريبية الموجه للطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية وذلك بالتعاون مع (كورسيرا) للتدريب والتي اتاحت للملتحقين بها الوصول إلى أكثر من (4200) مادة تدريبية لرفع مهارات ومعارف الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة.

من جانبه، يقدم مركز الإبداع وريادة الأعمال بجامعة جدة أكثر من (20) دورة تدريبية صيفية موجهة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا يأتي على قائمة هذه الدورات برنامج ريادة الأعمال الاجتماعية في الأزمات، وبرنامج مسرعات الأعمال، وبرنامج أدوات الابتكار في الأزمات، وبرنامج الاختراع في الأزمات، إلى جانب الكثير من الجلسات الحوارية التي تناقش سبل دعم وتمويل المنشآت التجارية في ظل جائحة كورونا، وتلك الأخرى المتضررة وبحث الحلول لكيفية تخطيها لهذه الأزمة، ويشارك في تنفيذها عدد من المؤثرين في مجال ريادة الأعمال والتجارة الذين يقدمون تجاربهم وخبراتهم للجيل الجديد من رجال الأعمال من طلاب الجامعة.

ويأتي هذا انطلاقاً من حرص واهتمام رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ووكلاء رئيس الجامعة بتطوير طلابها وكوادرها التعليمية والإدارية والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والعالمي، حيث قدمت الجامعة في الفترة الماضية وخلال فصل الصيف الحالي، وفي ظل جائحة كورونا، ووفق نظام التدريب عن بعد مجموعة من البرامج والدورات التدريبية النوعية والمتوافقة مع متطلبات ومهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة.

