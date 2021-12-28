فرنسا تسجل 179807 إصابات جديدة بـ "كورونا".. وبريطانيا 129471 حالة

سجلت فرنسا 179807 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقررت الحكومة الفرنسية أمس اتخاذ إجراءات مشددة للحد من الإصابات، من بينها وضع حدود قصوى للتجمعات الكبيرة، وحظر تناول الأطعمة والمشروبات في وسائل النقل العام وإلزام السكان بوضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.

وسجّلت بريطانيا 129471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و18 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 12,338,676، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,021.