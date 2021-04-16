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خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ووفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض

كورونا يُدخل 74.834 إصابة و834 حالة وفاة إلى سجلاته بالولايات المتحدة

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و834 حالة وفاة.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31.306.928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562.296.