كورونا يُدخل 74.834 إصابة و834 حالة وفاة إلى سجلاته بالولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و834 حالة وفاة.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31.306.928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562.296.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ووفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و834 حالة وفاة.
وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 31.306.928، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 562.296.