في تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد على منطقة الباحة

تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 9 مساء.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.